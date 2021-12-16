В Коми водитель устроил ДТП с пострадавшим и уехал

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 15 декабря, в Ухте водитель ВАЗ-2110 устроил ДТП с пострадавшим и уехал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9.40. «Десятка» ехала со стороны Ухты в направлении Доманика. На 15-м километре подъезда к Яреге нарушитель на большой скорости врезался в Hyundai Solaris. В ГИБДД пояснили, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции. В результате ДТП пострадал 43-летний водитель иномарки. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга – под вопросом. Водитель «десятки» скрылся с места аварии, и сейчас его ищут полицейские.

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