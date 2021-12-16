Один из городов Коми потратит на новогодний салют миллион рублей

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На новогодний фейерверк в Ухте планируют потратить 999,85 тысячи рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Городской дворец культуры объявил редукцион (торги со снижением цены) на организацию и проведение праздничного фейерверка. Начальная цена контракта составляет 999,85 тысячи рублей. Эта сумма включает в себя все расходы, в том числе на покупку материалов для проведения поверки, перевозку, все погрузку и разгрузку, хранение, страхование, налоги, пошлины, сборы и другие платежи.

Подрядчика выберут 21 декабря. Общее количество выстрелов должно быть не менее 477, а продолжительность фейерверка как минимум 10 минут. Средний темп стрельбы должен составлять как минимум 47 выстрелов в минуту, а высота – 100-240 метров.

В программе предложено использовать пиротехнические изделия следующих видов: пионы, хризантемы, волны различных цветов, золотые короны, парча, золотые короны, ивы и осьминоги. Запускать фейерверки собираются с левого берега реки Ухта в районе грязелечебницы.

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