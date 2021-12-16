Сыктывкарские тепловые сети проведут ремонт трубопровода в ночное время

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты Сыктывкарских тепловых сетей 16-17 декабря проведут работы по устранению повреждения на участке магистрального трубопровода диаметром 700 мм в районе улице Катаева. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, работы будут выполнены в ночное время. Подачу отопления и горячей воды на период ремонта ограничат, полностью от ресурсов потребители отключены не будут.

Ограничение затронет 15 соцобъектов и 160 домов по следующим адресам:

ул. 28 Невельской Дивизии, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 57, 59, 69, 71, 73, 75;

ул. Дальняя, 1, 1а, 10/1, 17, 19, 33, 34, 36, 37;

ул. Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16;

ул. Катаева, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21а, 23а, 25а, 27а, 33а, 35а, 37а, 45, 49, 51;

ул. Кирпичная, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 25, 27;

ул. Коммунистическая, 44, 44/2, 44/3, 44а, 46, 48, 48а, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 88;

ул. Маегова, 5, 7, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 47, 50, 52;

пер. Мирный, 5а;

ул. Морозова, 2, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 43/1, 45, 53;

ул. Национальная, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Октябрьский проспект, 53, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 92;

ул. Оплеснина, 29, 31, 33, 37, 41/1, 42, 43, 44, 45, 52, 56, 58, 58а, 60;

ул. Орджоникидзе, 67, 69, 75, 77, 89;

ул. Парковая, 11, 29, 32, 34, 36, 38, 40;

Парковый проезд, 2а, 4а;

ул. Старовского, 10, 16, 17, 20, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32.

Ремонтные работы начнутся в 22:00 16 декабря, полностью восстановить подачу тепла и воды планируется к 12:00 17 декабря.

Напомним, ранее мэрия Сыктывкара выразила недовольство ситуацией на тепловых сетях филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», так как с начала текущего отопительного сезона в столице Коми произошло 127 ограничений по теплоснабжению в связи с устранением утечек и ремонтами трубопроводов.

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