В Коми не собираются отменять техосмотр

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Прохождение техосмотра автомобилей остается обязательным в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства экономического развития и промышленности.

В СМИ активно обсуждается тема введения добровольного техосмотра для легковых машин и мотоциклов физических лиц. Это вызывает растерянность водителей, поскольку подобные публикации вводят людей в заблуждение. В Миэкономразвития подчеркнули, что техосмотр никто не отменял, и эта процедура остается обязательной. В ведомстве пояснили, что такая инициатива действительно была, но решение по этому вопросу не принято.

В этом году Госдума приняла в первом чтении новый законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые не прошли техосмотр. За это будут штрафовать на сумму до 2 тысяч рублей. Кроме того, в России реформировали сам принцип прохождения ТО – до и после процедуры машину фиксируют на фото для подтверждения действительности прохождения осмотра и подлинности полученных документов.

Водителям рекомендуют прохождение проверки ТО, так как езда на автомобиле, который долго не проверяли на наличие неисправностей, повышает риск ДТП и подвергает опасности жизни людей.

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