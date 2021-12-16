Жителя Коми судили за то, что он нарисовал свастику

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В Ухте 19-летнего местного жителя признали виновным в совершении вандализма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 23 августа. Пьяный ухтинец находился на Набережной Нефтяников. Он взял баллончиком с черной краской и нарисовал на информационной табличке «Сада памяти» свастику. В результате внешний вид стенда, установленного в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне, оказался оскверненным и пришел в негодность.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся. Суд признал ухтинца виновным. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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