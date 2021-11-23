В Коми пивными банками завалили Вечный огонь в Ухте

Фото: соцсети

Жители Ухты делятся в соцсетях возмущающими фото неприятного поступка неизвестных людей. Один из горожан, гуляя возле Вечного огня, обнаружил, что в мемориал закинули пивные банки.

Кто оказался вандалом, пока неизвестно. Предположительно, это произошло до 20 ноября, точную дату вопиющей находки ухтинец не называет. Разгневанные местные жители отмечают, что возле важного мемориала не установлены камеры, поэтому найти виновника или виновников будет непросто.

Это не первый случай, когда вандалы по непонятной причине выбирают своим объектом именно Вечный огонь. Ранее в Сыктывкаре мемориал закидали пробками подростки, до этого его потушили две пьяные девочки, а компания молодых людей присела возле огня погреться.

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