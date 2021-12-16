В Коми пенсионерка зарезала 61-летнего сожителя

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В Сыктывкаре 63-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве 61-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в октябре. Мужчина и женщина выпивали в квартире на улице Магистральной. В какой-то момент они начали ссориться. Однако словесной перепалкой дело не ограничилось: сыктывкарка схватила нож и ударила сожителя в область груди. В результате пострадавший скончался на месте происшествия. Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело планируют направить в суд.

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