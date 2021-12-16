В Коми республиканской клинической больнице сделали вход по QR-кодам

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В Коми республиканской клинической больнице ввели систему QR-кодов. Информация об этом появилась в телеграмм-каналах, а позже ее подтвердил и региональный Минздрав.

Отмечается, что нововведения коснутся только персонала, пациенты будут иметь беспрепятственный доступ в учреждение, заверили в ведомстве.

- QR-коды для госпитализации граждан не требуются, - заявили в пресс-службе министерства.

Добавим, что изменения вступили в силу с 15 декабря.

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