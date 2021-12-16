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Общество16 декабря 2021 13:08

Где и когда будет салют на Новый год в Сыктывкаре

В Сыктывкаре в новогоднюю ночь прогремит мощный салют
Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре готовятся встретить 2022 год мощным салютом. Об этом сообщили начальник управления культуры городской администрации Владимир Юрковский.

В прошлом году в Сыктывкаре, Ухте и Вуктыле 2021-й встречали без салютов. Таким образом было решено соблюсти правила разобщения толпы в период пандемии коронавируса. Однако этот Новый год встретят уже иначе. Администрация Сыктывкара запланировала на новогоднюю ночь салют. Как передает БНК, фейерверк стартует 1 января в 1.30.

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