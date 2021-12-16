В Коми чиновницу обвиняют в смерти как минимум двух человек

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Ухтинский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации, обвиняемой в смерти двух или более лиц. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Глава управления организовывала отлов безнадзорных животных. Однако своих обязанностей чиновница не выполняла. На нее завели уголовное дело о халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц.

В суде допросили девять потерпевших, пять законных представителей несовершеннолетних потерпевших, огласили показания 25 не явившихся на суд потерпевших, а так же огласили показания 16 детей, которые также являются потерпевшими. Планируется, что 11 января суд продолжит исследование доказательств, представленных стороной обвинения.

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