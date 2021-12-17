В одном из районов Коми ужесточили антиковидные ограничения

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На заседании оперштаба по предотвращению распространения COVID-19 в Усть-Куломском районе приняли решение ужесточить антиковидные ограничения в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Как следует из опубликованной информации, решение принято в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом.

Согласно новым правилам, проводить новогодние мероприятия со сцены для детей в закрытых помещениях разрешается только при условии заполняемости зала на 50%. Также рассадка должна быть организована на расстоянии не менее 1,5 м в ряду и между рядами. Под исключение попали только анимационные программы в фойе зданий.

Само новогоднее представление не должно длиться более 1,5 часов и прерываться на антракт. Обязательно также и строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм – дезинфекция между мероприятиями, обеззараживание воздуха, наличие антисептиков, соблюдение масочного режима.

В образовательных учреждениях новогодние мероприятия должны проводиться отдельно для каждой группы или класса. Родителям можно будет прийти на мероприятия только при наличии справки о вакцинации или перенесенной болезни.

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