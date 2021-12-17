Новогоднее небо над Сыктывкаром украсит 12-минутный салют

Фото: архив КП

В ночь с 31 декабря на 1 января в Сыктывкаре запланирован грандиозный 12-минутный салют. По имеющимся данным, посмотреть его можно будет 1 января в 1:30 в районе парка имени Кирова с правого берега реки Сысола.

Всего запланировано 440 залпов со скоростью 37 выстрелов в минуту. Предполагается, что снаряды будут подниматься в высоту максимально до 240 метров. Жители и гости столицы смогут увидеть пиротехнические эффекты в виде хризантем, пионов, осьминогов и золотых корон.

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