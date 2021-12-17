На дорогах Коми в выходные дни увеличится количество экипажей ДПС

Фото: архив "КП"

В Коми в выходные дни станет заметно больше экипажей с сотрудниками ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Дело в том, что с 17 по 20 декабря на дорогах Коми пройдет акция «Нетрезвый водитель». В рамках профилактического мероприятия массовой проверке будут подвергнуты автовладельцы.

- Целью проведения рейдовых мероприятий является пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования, - сообщили в министерстве.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами до 2 лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми внесли очередные поправки в указ о повышенной готовности