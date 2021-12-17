Глава Коми исполнит желание пятилетней девочки из Воркуты

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми официально стартовала всероссийская акция «Елка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Акция стартовала в четверг, 16 декабря. Глава Коми Владимир Уйба, находясь с рабочей поездкой в Заполярье, снял шар с желанием пятилетней Анжелики из Воркуты. Девочка загадала подвесное кресло-качели.

Еще один шар Уйба снял в региональном отделении партии «Единая Россия». Глава Коми исполнит желание 17-летнего Федора из Сыктывкара, который мечтает о ноутбуке для учебы.

Подарки дети получат накануне Нового года. Глава республики призвал всех неравнодушных стать в преддверии праздников чуточку волшебниками для тех, кто в этом особенно нуждается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где и когда будет салют на Новый год в Сыктывкаре