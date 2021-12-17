Когда выплатят пособия, пенсию и зарплаты за январь жителям Коми

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Стало известно, когда жители Коми получат пособия, пенсию, зарплату и прочие денежные выплаты, которые должны быть произведены в январе. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, средства россияне получат в декабре, в конце 2021 года.

— Все денежные выплаты производятся перед праздниками. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года (выплаты за январь 2022 года). Многие граждане получают пенсию в период праздничных дней, — заявила парламентарий изданию URA.RU.

Напомним, в этом году 31 декабря станет выходным днем. В общей сложности жители Коми отдохнут 10 дней. На работу предстоит выйти лишь в понедельник, 10 января 2022 года.

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