В Минобразования Коми рассказали, можно ли родителям присутствовать на новогодних утренниках

Родители просят разрешить им посещать утренники детей в садиках Фото: Архив "КП"

Родителей дошкольников все чаще задаются вопросом: «Пустят ли в детские садики на новогодние утренники?». Так, мамы и папы из Ухты и вовсе обратились к главе Коми с просьбой пустить их на праздники к их детям. Мы узнали у регионального Минобразования, есть ли шанс у родителей увидеть своих малышей на утренниках.

В министерстве подчеркивают, что сейчас абсолютно все садики и школы работают в условиях пандемии, а значит, карантинные меры никто не отменял.

- Проведение массовых мероприятий (в том числе утренников с участием различных групп, классов, отрядов и т.д.), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций запрещено, - заявили в министерстве.

Однако ведомстве отметили, что окончательное решение о допуске посторонних на утренник принимает руководство образовательного учреждения на основании анализа эпидситуации.

- Окончательное решение о проведении новогоднего утренника в конкретной образовательной организации принимает ее руководитель, исходя из эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования городского округа (муниципального района), - объяснили в Минобразования.

Если же родителям разрешат присутствовать на празднике, им необходимо будет пройти через входной фильтр и быть на протяжении всего утренника в масках.

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