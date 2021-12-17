Когда в Коми можно будет купить алкоголь на новогодние каникулы 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

В Коми продажа алкоголя в период новогодних праздников никак не будет ограничиваться. Об этом «КП-Коми» сообщили в региональном Минсельхозе. В ведомстве отметили, что ни запрета, ни ограничений вводить не планируется.

Напомним, что в республике действует закон, согласно которому в определенные дни в году купить в розницу алкоголь не получится. Так, стеллажи со спиртным закрыты в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днем молодежи, День семьи, любви и верности (8 июля), День знаний (1 сентября)

Отметим, что многие регионы России в период длинных выходных ограничивают продажу алкоголя. Это аргументируется тем, что во время каникул вырастет бытовое насилие и случаи смерти или травматизма в нетрезвом состоянии.

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