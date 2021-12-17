В Коми столкнулись четыре авто: пострадали два человека

Фото: ГИБДД Ухты

В пятницу, 17 декабря, под Ухтой столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла на пятом километре трассы Ухта –Дальний. По предварительным данным, «Нива» буксировал «Газель». Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в отбойник. «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в Lada X-Ray. С ней столкнулся Land Cruiser. Автомобиль двигался позади Lada также во встречном направлении. Как передает «Комиинформ», в результате ДТП пострадали два человека. Какие именно травмы они получили, пока уточняется.

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