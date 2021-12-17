За сутки в Сыктывкаре 65 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на пятницу, 17 декабря, в Сыктывкаре зафиксировали 65 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 407 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 77 308 пациентов. За последние сутки в Коми коронавирус подтвердился у 235 человек, а за все время – у 94 504.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 65 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 46 человек, а в Воркуте, Усинске и Сосногорском районе – по 15. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 6401 человек. За последние сутки с учета сняли 230 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки в Коми скончались 14 пациентов с коронавирусом, а за все время – 2494. На сегодняшний день первым компонентом вакцины от ковида привиты 382 836 человек.

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