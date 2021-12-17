В Сыктывкаре 14-летнюю девочку изнасиловал прохожий с психическим расстройством

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В Сыктывкаре осудят 46-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как сообщает СУ СК России по Коми, его жертвой стала 14-летняя школьница.

Девочка была изнасилована в сентябре этого года рядом с домом по улице Маркова. Подросток смогла сбежать от извращенца, дав ему отпор. Школьница сразу же рассказала о случившемся близким и насильник был найден по горячим следам.

Выяснилось, что у мужчины есть психический недуг, однако экспертиза показала, что все свои действия сыктывкарец совершал в здравом уме и отдавал себе отчет в деяниях.

- Согласно выводам психиатрической экспертизы на момент совершения инкриминируемого ему деяния обвиняемый не обнаруживал признаков временного психического расстройства либо иного болезненного расстройства психики. Имеющееся у фигуранта заболевание не лишало и не лишает его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СК.

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

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