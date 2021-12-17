Младенческая смертность в Коми выросла в два раза

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В 2021 году младенческая смертность в Коми выросла более чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

За 11 месяцев показатель младенческой смертности в Коми составил 5,6 промилле. Плановый показатель составляет 4,1 промилле. Уточняется, что это 37 умерших детей в возрасте до года. За 11 месяцев прошлого года смертность была вдвое меньше – 2,4 промилле. Тогда в Коми скончались 18 умерших детей. В Минздраве пояснили, что резкий рост смертности связан с рекордно низким показателем прошлого года. Чаще всего умирают недоношенные дети – 76 процентов. Как передает «КомиОнлайн», девять месяцев этого года родилось 16 детей (64%) с массой тела до 1,5 килограмма.

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