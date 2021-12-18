В муниципалитетах Коми снижается суточный прирост зараженных ковидом

Фото: архив "КП"

В Коми зарегистрировано самое минимальное число выявленных новых фактов заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом говорится в данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором.

Согласно цифрам, за сутки лабораторно было подтверждено 229 случаев инфицирования ковидом. Большая часть из них выявлена в Сыктывкаре - 67 новых зараженных.

На втором месте Ухта с 43 заболевшими. Тройку лидеров замыкает Воркута. Там специалисты обнаружили 17 фактов заражения.

Также в пятерку попали Усинск (+16) и Сосногорский район (+13).

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