В Сыктывкаре спасли замерзшего в парке 17-летнего подростка

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 17-летнему подростку понадобилась помощь спасателей. Юноша сильно замерз, упал в сугроб и не мог встать.

По данным издания «Комиинформ», инцидент произошел накануне на лыжной базе «Динамо». Звонок поступил к спасателям в пятом часу: звонил сам подросток. По его словам, он так замерз, что не может двигаться. Пока спасатели подъезжали к месту, обозначенному пострадавшим, к подростку на помощь пришел лыжник, который услышал крики о помощи.

Юношу погрузили в сани и доставили к карете скорой помощи, которая уже ожидала пострадавшего в районе базы. У мальчика диагностировано переохлаждение организма: его на всякий случай госпитализировали в больницу.

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