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Общество19 декабря 2021 8:00

В Ухте в конце декабря подорожает проезд на общественном транспорте

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Ухте изменится стоимость проезда на пассажирских автобусах. О подорожании поездок сообщили в мэрии города.

Так, с 27 декабря стоимость проезда на регулярных маршрутах составит 28 рублей и 2,75 рубля за километр пути в пригородном сообщении. Данная цена актуальна для пассажиров, которые рассчитываются за наличку или банковской картой.

Сэкономить можно, если использовать транспортную карту, говорят власти. Цена проезда при таком способе оплаты в городском сообщении составит 26 рублей за поездку, в пригородном – 2,69 рубля за километр пути.

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