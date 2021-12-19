Спасатели обнаружили тело 31-летнего рабочего, погибшего при крушении здания в Ухте

Фото: МЧС по Коми

В Коми прекращены поиски пропавшего 31-летнего ухтинца, который остался под завалами обрушившегося здания. Мужчина найден мертвым, сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на собственный источник.

Труп молодого мужчины выкопал трактор, работавший на месте ЧП. Тело несчастного было придавлено плитами, которые рухнули прямо на рабочего.

Напомним, трагедия произошла накануне в Ухте по улице Машиностроителей. Двое рабочих были заняты демонтажем здания, когда одна из конструкций рухнула. По данному факту начата проверка.

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