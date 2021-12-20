Последняя неделя перед Новым годом в Коми будет сопровождаться арктическим морозом

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В ЦГМС Коми сообщили, что в последнюю неделю перед Новым годом в республике распространится студеный арктический воздух. Виной всему станет атлантический циклон, из-за чего температура воздуха резко опустится до -38 градусов.

В целом, по региону будет преобладать температура от -18 до 25 градусов, морозы усилятся до 33...-38 градусов при облачных прояснениях. В Коми похолодание будет сопровождаться снегопадами и умеренным северо-восточным ветром.

На крайнем северо-востоке региона южный ветер из-за перемещения циклона усилится, что приведет к порывам до 15-20 м/с и метелям.

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