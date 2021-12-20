В Коми у охотников изъяли 14 оружий

Фото: архив КП

Управление Росгвардии по Коми передает, что в республике за прошедшую неделю сотрудники ведомства выявили 11 правонарушений в области оборота оружия. Всего изъяли 14 охотничьих оружий.

– Почти все нарушения допущены гражданами ввиду не соблюдения сроков продления разрешительных документов, – пояснили в управлении.

Сообщается также, что к административной ответственности привлекли одного владельца оружия, который не сообщил об изменении места жительства. Также составили один протокол за некачественное оказание охранных услуг.

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