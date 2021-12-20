В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадали оба водителя

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 19 декабря, в Сыктывкаре столкнулись Toyota Avensis и Chevrolet Aveo, в результате чего пострадали оба водителя. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 4.50. 39-летний мужчина ехал за рулем Toyota по улице Кирова со стороны Заводской. Около дома №39 он решил повернуть на налево. При этом водитель не уступил дорогу и врезался в Chevrolet Aveo, который двигался со стороны улицы Пушкина.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Toyota получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лба. Он не был пристегнут ремнями безопасности. У 56-летнего мужчины, находившегося за рулем Chevrolet, диагностировали перелом отростка лучевой кости.

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