Двое жителей Коми захотели стать инвесторами и лишились миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у двух жителей Воркуты в общей сложности более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, воркутинка 1961 года рождения увидела рекламу инвестиционного фонда, перешла по ссылке и заполнила анкету. После этого горожанке позвонила неизвестная и рассказала о возможности дополнительного заработка на бирже. Жительнице Заполярья предложили инвестировать в нефть и драгоценные металлы. Она несколько недель переводила деньги, а затем решила их вывести. Однако воркутинке заявили, что сначала она должна заплатить налог на прибыль в сумме 225 тысяч рублей. Женщина так и поступила. Когда жительнице Коми сообщили, что нужно заплатить еще 100 тысяч рублей, она поняла, что стала жертвой мошенников и немедленно обратилась в полицию.

Воркутинец, 1967 года рождения увидел рекламу одного из инвестиционных фондов и решил вложить свои деньги. Под руководством «сотрудника» горожанин нескольких дней переводил деньги на различные номера, указанные в приложении. Общая сумма вложений достигла около 800 000 рублей. Когда воркутинец захотел вывести деньги, ему заявили, что нужно еще положить на счет денежные средства. возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере.

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