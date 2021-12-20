В Коми возбуждено уголовное дело по факту гибели ухтинского рабочего во время обрушения здания

Фото: СУ СК России по Республике Коми

В Коми по факту гибели 31-летнего Валентина П. из Ухты в результате обрушения кровли неэксплуатируемого здания возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В минувшую судьбу на улице Машиностроителей частично обрушилось старое здание. Под завалами остался молодой рабочий, тело которого нашли лишь на вторые сутки. Во время работ по разбору здания были нарушены многочисленные требования безопасности.

- Установлено, что погибший не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного проведения работ, а также надлежащим образом проинструктирован о мерах безопасности на объекте, что привело к вышеуказанным последствиям, - уточнили в ведомстве.

Следователями СК проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, конкретных виновных лиц, закрепление доказательственной базы.

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