«Частичка души ушла с тобой»: в Коми скорбят по трагически погибшему в завалах разрушенного здания Валентину П.

Фото из личного архива погибшего

В Коми трагически погиб житель Ухты Валентин П. Мужчина скончался в результате обрушения здания, в котором он с коллегой производил демонтаж конструкций. Во время работ на Валентина упала тяжелая плита, под которой его через два дня найдут спасатели.

Трагедия стала настоящим шоком как для всех утинцев, так и для близких погибшего. При обсуждении случившегося, то и дело задается вопрос: «Кто ответит за смерть молодого человека?». В этом в будущем предстоит разобраться правоохранительным органам. Сейчас региональный следком проводит проверку по факту гибели мужчины.

- Двоих человек нанял! Предприниматель нанял двоих человек! Такое возможно по требованиям всей безопасности? Ужас, - возмущаются горожане.

Семье Валентина сейчас тяжело осознать произошедшее. Отец погибшего лишь скромно поблагодарил всех за соболезнования и сказал, что сейчас им не нужна помощь.

По молодому человеку скорбят его близкие друзья. Они оставляют прощальные слова у него на страничке в социальных сетях и признаются, как им непросто принять столь ранний уход Валентина.

- Частичка меня ушла вместе с тобой, родной, но в сердце навсегда будешь со мной, - пишет друг погибшего Кирилл.

На момент смерти Валентину был всего 31 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Готовился стать отцом и мужем»: в Коми скорбят по трагически погибшему в огне 29-летнему мужчине (подробности)