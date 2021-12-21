Сыктывкарка заплатит бывшему 300 тысяч рублей за то, что заразила его ВИЧ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Сыктывкарка заплатит своему бывшему 300 тысяч рублей за то, что заразила его ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в Объединеной пресс-службе судов Коми.

Женщина знала, что заражена вирусом иммунодефицита человека. Однако она не предупредила об этом своего парня. Они регулярно вступали в половые акты, не пользуясь средствами контрацепции. В итоге мужчина заразился ВИЧ. Была возбуждено уголовное дело. Женщину приговорили к году лишения свободы. Отбывать наказание она должна была в колонии-поселении. Кроме того, с виновной взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Осужденная не согласилась с приговором и обжаловала его. Однако Верховный суд Коми оставил решение без изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Эжве будут судить женщину, заразившую мужчину ВИЧ

Обвиняемой грозит до двух лет и двух месяцев тюрьмы