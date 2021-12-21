Гострудинспекция Коми расследует смерть 31-летнего рабочего, погибшего при обрушении здания

Фото из личного архива Валентина П.

Гострудинспекция Коми намерена установить причины и обстоятельства гибели 31-летнего наемного рабочего, скончавшегося под завалами рухнувшего здания в Ухте. Ветхая конструкция обрушилась на улице Машиностроителей.

Уточняется, что двоих работников нанял индивидуальный предприниматель Лушков. Перед мужчинами стояла задача разобрать здание, однако работы были проведены с многочисленными нарушениями, которые и привели к трагедии.

Сейчас надзорный орган расследует несчастный случай.

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