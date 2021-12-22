Двое сыктывкарцев хотели купить щенков и лишились 60 тысяч рублей

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Мошенник украли двух жителей Сыктывкара около 60 тысяч рублей под предлогом покупки щенков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, сыктывкарец 1982 года рождения нашел в сети объявление о продаже щенка йоркширского терьера. Мужчина связался по телефону с автором объявления, и тот убедил его перевести на «безопасный счет» 23 360 рублей. После этого продавец на связь больше не выходил.

Кроме того, горожанин 1985 года рождения собирался купить щенка породы корги. Сыктывкарец связался с продавцом и перевел 39 740 рублей. Собаку мужчина также не получил. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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