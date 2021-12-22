В Коми горел дом: спасли мужчину и женщину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В ночь на среду, 22 декабря, в Ухте горел многоквартирный дом, пожарным удалось спасти двух человек. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 3.05. На улице Советской загорелся многоквартирный дом. Через восемь минут на место прибыли пожарные. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Сотрудники МЧС спасли мужчину 1976 года рождения и женщину 1977 года рождения. В 3.25 пожар удалось потушить. Пламя повредило вещи на площади один квадратный метр. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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