Жителей Коми атаковали лжесотрудники ПФР

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Жителей Коми предупредили об атаке мошенников от имени Пенсионного фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стали известны случаи, когда мошенники звонят людям и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Далее собеседники просят назвать данные банковских карт жителей. В ПФР подчеркнули, что на самом деле сотрудники организации никогда не спрашивают у людей номер карты, срок действия, имя владельца и CVC. Жителей Коми призывают к бдительными. Их просят не раскрывать посторонним свои персональные данные.

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