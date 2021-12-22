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Происшествия22 декабря 2021 10:04

Жителей Коми атаковали лжесотрудники ПФР

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителей Коми предупредили об атаке мошенников от имени Пенсионного фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стали известны случаи, когда мошенники звонят людям и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Далее собеседники просят назвать данные банковских карт жителей. В ПФР подчеркнули, что на самом деле сотрудники организации никогда не спрашивают у людей номер карты, срок действия, имя владельца и CVC. Жителей Коми призывают к бдительными. Их просят не раскрывать посторонним свои персональные данные.

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