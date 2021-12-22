В селе в Коми застрелили очередного волка

Фото: пресс-служба администрации Зеленца

В среду, 22 декабря, в Зеленце отстрелили волка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации сельского поселения.

Хищника заметили на правом берегу Вычегды напротив деревни Койтыбож. Там зверя отстрелили охотники. Кроме того, они установили капканы для поимки еще одного волка. По возможности власти Зеленца просят не ходить по тропам, расположенным вдоль берега. Это опасно, так как там могут появиться волки, а также установлены капканы для их поимки.

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