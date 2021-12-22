В Коми 35-летний мужчина зарезал своего собутыльника

Фото: архив КП.

В Коми осудили 35-летнего жителя Воркуты, обвиняемого в разбое и убийстве. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике, на скамье подсудимых мужчина оказывается не в первый раз.

Летом этого года воркутинец ворвался в магазин и, угрожая ножом, похитил более трёх тысяч рублей из кассы. Наживу он потратил на алкоголь и пошёл отмечать улов в компании 40-летнего знакомого. Однако застолье закончилось кровавым месивом: воркутинец зарезал собутыльника ножом, нанеся ему более 40 ударов ножом. Мужчина умер на месте трагедии до приезда медиков.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — прокомментировали решение суда в СК.

Добавим, что злоумышленник ранее был судим за разбой и кражи, освободился из мест лишения свободы в марте текущего года.

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