В Коми в столовой и в магазине обнаружили просроченную колбасу, ветчину и шпик

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Управление Россельхознадзора в Североморском округе сообщает, что после проверки участвующих в обороте птицеводческой и свиноводческой продукции организаций, были обнаружены просроченные продукты.

По данным ведомства, в продуктовом магазине в Ухте нашли с истекшим сроков годности 2,5 кг копченого шпика, 6 кг вареной колбасы из мяса цыплят. Также нашли вареные колбасы без погашенных ветеринарных сопроводительных документов. Всю продукцию, как отметили в надзорном органе, сняли с реализации. Владельцу магазина назначили штраф в размере 30 тыс. руб.

Кроме того, в столовой Сыктывкара после проверки обнаружили без ветеринарных сопроводительных документов куриную ветчину. Здесь предпринимателя не стали наказывать и вынесли только предупреждение.

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