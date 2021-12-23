Житель Коми пытался купить электропилу и лишился 36 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жителя Воркуты 1960 года рождения более 36 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец решил купить на одном из сайтов электропилу для резки мяса. Мужчина перевел деньги на счет, указанный лжепродавцом, однако своего заказа так и не дождался. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства преступления. Стражи порядка выяснили, что для связи мошенники использовали московский номер

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