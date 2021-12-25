За сутки в Сыктывкаре 58 человек заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 25 декабря, в Коми зафиксировали 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

За сутки в республике выздоровели 257 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 80 221 человека. За сутки в регионе заболели 203 человека. Всего в Коми зафиксировали 96 204 случая заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 58 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 37 человек, в Воркуте – 13, в Усинске – 12, а в Сосногорском районе – 10. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 5 112 человек. За последние сутки с учета сняли 384 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки скончались 15 больных коронавирусом. Всего в Коми зафиксировали 2562 смертельных случая среди пациентов, у которых диагностировали эту болезнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки в Коми скончались 15 больных коронавирусом

В республике заболели еще 203 человека