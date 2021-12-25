В Коми подорожала электроника и колбаса

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С 14 по 20 декабря в Коми повысились цены на колбасу и электронику. Об этом сообщает Комистат.

За неделю вареная колбаса подорожала на 8,8%, консервы овощные для детского питания — на 8,3%, вермишель — на 4,7%, мука на 2,2%. Цены на молоко выросли на 1,9%, а на яйца, сахар и творог – на 0,9-1,1%. Цены на пшено снизились на 3,2%, а на свинину – на 0,5%. Кроме того, капуста подорожала на 5,7%, картошка – на 3,7%, а лук – на3,6%.

Что же касается непродовольственных товаров, то шампуни подорожали на 2,5%, телевизоры – на 2,6%, а смартфоны — на 0,4%. Цены на бензин увеличились на 0,5%, а на дизельное топливо — на 0,04%. По данным аналитиков, зубные щетки подешевели на 3,5%.

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