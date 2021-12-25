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Происшествия25 декабря 2021 13:46

В Коми из горящего дома эвакуировались три человека

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 24 декабря, в Троицко-Печорске горел дом, оттуда эвакуировались три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 21.17. На улице Кирова загорелся частный жилой дом. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому моменту из дома самостоятельно эвакуировались три человека. В 22:24 огонь удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь повредил чердак. На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

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