В Коми из горящего дома эвакуировались три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 24 декабря, в Троицко-Печорске горел дом, оттуда эвакуировались три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 21.17. На улице Кирова загорелся частный жилой дом. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому моменту из дома самостоятельно эвакуировались три человека. В 22:24 огонь удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь повредил чердак. На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

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Еще восемь человек эвакуировались самостоятельно