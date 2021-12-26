В ДТП в Коми пострадали мужчина и ребенок

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 25 декабря, в Воркуте столкнулись «Лада Калина» и Renault Duster, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.05. Женщина 1984 года рождения ехала за рулем «Лады» по улице Пирогова. Возле дома №1г она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там отечественный автомобиль врезался в Renault.

В результате ДТП пострадали два человека. Мальчик 2015 года рождения, находившийся в салоне «Лады», получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Ребенок находился в удерживающем устройстве. У пассажира Renault 1983 года рождения диагностировали ушиб грудной клетки, пневмоторакс. Мужчина был пристегнут.

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