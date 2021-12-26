Сыктывкарец дважды ударил ножом мужчину и отправился в бар

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре молодого человека 1998 года рождения подозревают в том, что он ранил ножом человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в одной из квартир по улице Школьной. Прибывшим на место росгвардейцам пострадавший рассказал, что неизвестный мужчина нанес ему два удара ножом в область спины. После этого злоумышленник сбежал. Силовики вызвали медиков, и раненого увезли в больницу.

Правоохранители обнаружили на снегу возле подъезда следы от обуви подозреваемого. Они вывели к одному из баров, расположенном на улице Седова. Там росгвардейцы задержали молодого человека 1998 года рождения. Подозреваемого доставили в полицию.

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