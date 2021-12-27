В Сыктывкаре столкнулись Kia и Audi: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 26 декабря, в Сыктывкаре столкнулись Kia Cerato и Audi A6, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 22:40. 19-летний молодой человек ехал за рулем Kia Cerato по второстепенной дороге. Поворачивая налево на 14 км автодороги Сыктывкар – Эжва в сторону улице Весенноей, иномарка врезалась в Audi A6.

В результате ДТП пострадали два человека. 19-летний пассажир Kia получил черепно-мозговую травму и рану головы. Пострадавшего увезли в больницу. Кроме того, у 29-летнего водителя Audi диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация ему не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП в Коми пострадали мужчина и ребенок