Жительница Коми пыталась купить елку и лишилась больше 20 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Мошенники украли у 37-летней жительницы Усинска 20 600 рублей, когда она пыталась купить новогоднюю елку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина нашла в Instagram группу, где торговали новогодними елками. На странице имелись фото искусственных елей разной длины и различной ценовой категории. Кроме того, было в группе и видео с презентацией продукции, находящейся на складе. Жительница Усинска заказала две елки, перевела деньги и назвала адрес доставки. Однако свою покупку женщина так и не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми пытался купить электропилу и лишился 36 тысяч рублей