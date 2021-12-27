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Происшествия27 декабря 2021 9:33

Жительница Коми пыталась купить елку и лишилась больше 20 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Мошенники украли у 37-летней жительницы Усинска 20 600 рублей, когда она пыталась купить новогоднюю елку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина нашла в Instagram группу, где торговали новогодними елками. На странице имелись фото искусственных елей разной длины и различной ценовой категории. Кроме того, было в группе и видео с презентацией продукции, находящейся на складе. Жительница Усинска заказала две елки, перевела деньги и назвала адрес доставки. Однако свою покупку женщина так и не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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