Жительница Коми заказала в интернете меховые шапки, а получила пакет с землей

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Мошенники украли у жительницы Ухты 1963 года рождения около 4500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка нашла предложение о продаже шапок на одном из сайтов. Горожанка выбрала интересующую ее модель головного убора. Женщина заказала две меховых шапки, а деньги перевела наложенным платежом в почтовом отделении. Спустя время жительница Коми получила посылку. Однако вместо шапок там была земля в пакете. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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