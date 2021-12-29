В Сыктывкаре полицейские оказали помощь приюту для собак

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Перед Новым годом в Сыктывкаре полицейские оказали помощь приюту для бездомных собак «Друг». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Правоохранители купили животных мясо, крупы, стройматериалы и многое другое, в чем каждый нуждаются подопечные. Участковый уполномоченный Егор Нечаев рассказал, что от общения с собаками заряжается положительной энергетикой. Кроме того, правоохранитель таким образом отдыхает от основной деятельности. Сотрудница отдела информации и общественных связей МВД по Коми Яна Франц рассказала, что ее семья решилась взять собаку с приюта.

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