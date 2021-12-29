Пострадавшие в смертельной аварии в Коми дети находятся в тяжелом состоянии

Фото: архив "КП"

Стало известно состояние детей, пострадавших в лобовом столкновении двух иномарок на трассе в Коми. Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на региональный Минздрав, дети 12 лет и полугодовалый малыш находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

У старшего ребенка, находившегося в салоне «Ауди», разрыв внутренних органов. Маленький пассажир также находится в коме. За жизни детей сейчас борются врачи. Добавим, что в этой аварии погиб 38-летний водитель иномарки.

Пока остается неизвестным состояние еще двух пассажирок, которые находились в Haval. Водитель иномарки получил сотрясение, ушибы, от госпитализации отказался.

По данному факту начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это страшное горе»: в Коми перед Новым годом трагически погибли 8-летняя девочка и бабушка (подробности)